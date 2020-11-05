إحالة 665 مخالفًا للاحترازات بالمنشآت الصحية إلى الجهات المحتصة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الصحة، عن ضبط (٦٦٥) مخالفًا للإجراءات الاحترازية خلال الأسبوعين الماضية، وتم إحالتهم إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم. أعلنت وزارة الصحة، عن ضبط (٦٦٥) مخالفًا للإجراءات الاحترازية خلال الأسبوعين الماضية، وتم إحالتهم إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم. وأكدت الوزارة، أن ذلك ضمن حملاتها الرقابية على المنشآت الصحية الخاصة للتأكد من التقيد بالإجراءات الإحترازية "لبس الكمامة، الالتزام بالتباعد الجسدي".

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