شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم استخدام المعقم للمحرم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح أستاذ الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، حكم استخدام المعقم للمحرم.

وأضاف الخثلان خلال تصريحات تلفزيونية:" إذا كان هذا المعقم ليس معطرًا فيجوز للمحرم استخدامه، ولكن إذا كان معطرًا فيجب أن يستخدم غيره من المعقمات الغير معطرة ".

وحول كيفية معرفة أن المعقم معطرا أو ليس معطرا، قال الخثلان:" يجب قراءة المكونات المدونة على المعقم فإذا كان معطرا سيكتب من ضمن المحتويات أنه معطرا والعكس ".

وتابع الخثلان:" إذا كان المعقم يستند إلى عطر فليس للمحرم أن يستخدمها وقت الإحرام "، مضيفا:" يوجد بعض الصابون السائل من ضمن مكوناته عطر فإذا كان فيها عطر فليس للمحرم أن يستخدمه ".