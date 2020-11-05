شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. فرحة معتمر خلال أداءه مناسك العمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أعرب معتمر سوري، اليوم الخميس، عن فرحته عما وجده أثناء أداء مناسك العمرة، من تنظيم وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على المعتمرين من فيروس " كورونا المستجد ".

وقال المعتمر خلال حديثه لقناة " الإخبارية " : " الله يبارك في المملكة وفي الحكومة، والله ماقصرتوا ولا تقصرون أبدًا ".

ويذكر أنه يجري استقبال المعتمرين وسط إجراءات احترازية متكاملة ومشددة، عبر استخدام تقنيات عالية من التدابير الوقائية، بواسطة طاقم من الكوادر المدربة.

وكان المسجد الحرام، قد استقبل أول فوج من المعتمرين القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة ضمن المرحلة الثالثة من مراحل عودة العمرة وأداء الصلوات في المسجد الحرام والتي تصل إلى 20 ألف معتمر و60 ألف مصلٍ في اليوم الواحد، وسط تطبيق سلسلة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة ضيوف الرحمن.