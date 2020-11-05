وزير الرياضة عن استضافة المملكة سباق فورمولا 1: أهلًا بالأبطال

بدعم غير محدود من ولي العهد
أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، استضافة المملكة بطولة فورملا 1.
وقال الوزير، عبر الحساب الرسمي للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بدعمٍ غير محدود من صانع الرؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ يسرني الإعلان عن استضافة المملكة لـ(فورمولا 1)».
وتابع الوزير أن «رؤية بلدنا تستمر في تحقيق أهدافها برعاية من صاحب الرؤية الأمير محمد بن سلمان، من خلال دعمه غير المحدود للاستضافات الدولية الكبرى».
وأضاف: «استضافة المملكة على ساحلها الغربي في مدينة جدة عروس البحر إحدى جولات فورمولا 1، أهم وأكبر السباقات العالمية المشوقة.. نسعد بكل العالم في مملكتنا الحبيبة؛ فأهلًا بفورمولا 1 وأهلًا بالأبطال».
وأردف «استضافة هذا الحدث العالمي الكبير تتواكب مع خطط وأهداف رؤية المملكة 2030.. وتؤكد قيمة ومكانة بلادنا الغالية إقليمياً وعالمياً بقدرتها على استضافة الأحداث العالمية الكبرى».
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