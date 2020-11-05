وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية يفتتح معمل ترميم ومعالجة الوثائق في حائل

افتتح وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود، معمل ترميم ومعالجة الوثائق في الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة حائل.

ويعد المعمل السابع من نوعه في المملكة بعد المعامل التي تم افتتاحها سابقاً في مناطق (الرياض، تبوك، جازان، المدينة المنورة، القصيم، الباحة)، وتُعنى بمعالجة الوثائق التي تعرضت للتلف نتيجة تقادمها أو تعرضها لعوامل مناخية أو طبيعية مختلفة، وذلك باستخدام أحدث الوسائل التقنية والمعدات الخاصة، وبإشراف نخبة من منسوبي الأحوال المدنية المتخصصين، الذين تم تدريبهم على استخدام تلك الأجهزة بالتعاون مع مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية بدارة الملك عبدالعزيز.

كما قام اللواء الجلعود بجولة تفقدية لمكاتب الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة حائل، اطلع خلالها على سير أعمالها والخدمات المقدمة للمستفيدين، ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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