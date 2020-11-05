وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الأمريكي لدى المملكة

ناقشا أبرز مستجدات القضايا الإقليمية والدولية
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم الخميس، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة أبرز مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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