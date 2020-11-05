الدفاع المدني يطالب بتوخي الحذر لازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية بدءًا من هذا الموعد

أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أنه ورد إليها تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يفيد بازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية ابتداءً من غد الجمعة حتى الاثنين القادم على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر من جرائها مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وحائل) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها لأمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر مناطق (الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية وعسير وجازان وتبوك الجوف) بهطول أمطار متوسطة ورياح نشطة، فيما ستتأثر منطقة (القصيم) بأمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.

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