«التقاعد»: أكثر من 12 ألف مستخدم جديد لبوابة الخدمات الإلكترونية خلال أكتوبر

بلغ عدد المستخدمين الجدد لبوابة الخدمات الإلكترونية للمؤسسة العامة للتقاعد، أكثر من 12 ألف مستخدم خلال شهر أكتوبر الماضي، فيما بلغ عدد زوار البوابة ذاتها أكثر من 600 ألف زائر خلال الفترة نفسها.

ودعت المؤسسة جميع المسجلين إلى الاستفادة من خدماتها الإلكترونية عبر بوابة المؤسسة أو عبر تطبيقها للأجهزة الذكية لإنجاز معاملاتهم وخدماتهم بشكل إلكتروني بالكامل دون الحاجة إلى مراجعة أحد مراكز الخدمة حول المملكة.

واستعرضت «التقاعد» إحصاءاتها خلال شهر أكتوبر الماضي؛ حيث أشارت إلى أن عدد تعاريف المعاش التقاعدي التي تمَّت طباعتها عبر موقع المؤسسة الإلكتروني بلغ أكثر من 107 آلاف تعريف، فيما بلغ عدد بطاقات التقاعد الإلكترونية التي أصدرت أكثر من 14 ألف بطاقة، كما حمَّل أكثر من 12 ألف جهاز تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية عبر متاجر الأجهزة المختلفة خلال الفترة ذاتها.

وبيَّنت «التقاعد» أن المعاملات التقاعدية المنجزة خلال الفترة بلغ عددها أكثر من 32 ألف معاملة، فيما بلغ عدد المكالمات الواردة التي خدمها مركز الاتصال الموحد للعناية بالعملاء أكثر من 42 ألف مكالمة.

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يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد قد أودعت المعاشات التقاعدية لشهر أكتوبر البالغة 6.7 مليارات ريال لأكثر من 1.2 مليون عميل.

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