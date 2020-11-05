الرياض والدمام في الصدارة.. «الصحة» تعلن حالات التعافي الجديدة من كورونا

سجّلت الرياض أعلى معدل لحالات التعافي من فيروس كورونا المستجد بالمملكة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بعدد 79 حالة، تلتها الدمام بـ 53 حالة، ثم المدينة المنورة 42 حالة، فالهفوف 28 حالة ومكة المكرمة 21 حالة، والقطيف 19 حالة تعاف.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات التعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط التالي

https://covid19.moh.gov.sa

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة، وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 349386، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 336068، وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى5489 حالة، فقد تم تسجيل 18 حالة وفاة، و474 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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