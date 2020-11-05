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وزير الخارجية وجوزيف بوريل يبحثان علاقات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي

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عبر اتصال هاتفي

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم الخميس، من الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل.

وتم خلال الاتصال بحث علاقات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وتبادل وجهات النظر تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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