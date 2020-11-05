أخبار السعودية اليوم.. «التنمية الاجتماعية» تكشف عن مهن لا يشملها نظام العمل الجديد.. والخطوط السعودية تحدِّد «شرطًا مهمًّا» للق...

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس؛ حيث كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن المهن غير المشمولة بنظام العمل الجديد، فيما كشفت وزارة الداخلية عن جهود رجال الأمن في 3 عمليات أمنية لتعقب مروجي المخدرات، وإلى التفاصيل:

الخطوط السعودية تحدِّد «شرطًا مهمًّا» للقادمين من ٣ دول

أكدت الخطوط السعودية، أنه لا يُسمَح بدخول المملكة للقادمين من دول (الهند والبرازيل والأرجنتين) إلا بعد المكوث 14 يومًا خارج تلك الدول؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين.

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «لا يسمح للركاب بالقدوم إلى المملكة من الهند أو البرازيل أو الأرجنتين ما لم يكون قد مكث الراكب خارج تلك الدول فترة لا تقل عن ١٤ يومًا».

ناصر الهزاني: 5 مهن لا يشملها نظام عقود العمل الجديد

أوضح المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني، أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية لن تشمل 5 مهن، لافتًا إلى أن المبادرة لا تشمل العمالة المنزلية؛ لأنها مختصة بالعاملين المهنيين في القطاع الخاص. أما العمالة المنزلية فلها نظام آخر.

وكانت مصادر بوزارة الموارد البشرية أوضحت أن المبادرة لا تشمل مهن الحارس والسائق الخاص والراعي والبستاني (المزارع) والعمالة المنزلية.

«التنمية الاجتماعية» تعلِّق على واقعة «المتاجرة بالبشر» في الجوف

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حقيقة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول أحد المراكز التابعة لفرع منطقة الجوف.

وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر الهزاني (عبر حسابه على تويتر)، إنه «إشارةً إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول أحد المراكز التابعة لفرع منطقة الجوف، جارٍ التحقق من ذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأنظمة المتبعة».

وزارة الداخلية تكشف حصيلة 3 عمليات أمنية لتعقب المخدرات بالرياض وجدة وعسير

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، أن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب وترويج المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت عن إحباط محاولات تهريب وترويج مليونين وأربعمائة وستة وتسعين ألفًا وتسعمائة وخمسين قرص إمفيتامين، وتهريب طن و229 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (13) متهمًا: سبعةٌ مقيمين من الجنسية اليمنية، وخمسةٌ مواطنون ونازح واحد.

سرقة إبل بـ300 ألف ريال بالقصيم.. وضبط 7 متورطين في الواقعة

ألقت شرطة القصيم القبض على 7 أشخاص (ثلاثةٌ مواطنون وأربعةٌ مقيمون من الجنسية السودانية) في العقد الرابع من العمر، بعد تورطهم في سرقة الإبل.

وكشفت شرطة القصيم أن قيمة المسروقات تزيد عن 300 ألف ريال؛ حيث تم إيقافهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

بالفيديو.. وزارة الصحة تحدد 4 خطوات لاستلام نتيجة فحص كورونا بسهولة

حددت وزارة الصحة 4 خطوات لاستلام نتيجة فحص كورونا بكل يسر وسهولة، موضحةً أنها تتمثل في (تحميل تطبيق صحتي، وحجز موعد، ثم التوجه للموعد حسب الوقت والمكان المحددين، وأخيرًا استلام نتيجة الفحص).

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وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الصحة الفترة اللازمة للتبرع بالدم بعد التعافي من فيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى ضرورة استيفاء شروط التبرع.

«متحدث الصحة» يكشف آلية التصدي للموجة الثانية لفيروس كورونا

شدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية، لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، مضيفًا عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «المرحلة الحالية مهمة جدًّا؛ لكيلا تتكون موجة ثانية للفيروس بعون الله؛ وذلك بالتقيد والالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية»، مضيفًا: «التزامنا جميعًا يعني سلامتنا جميعًا، واستهتار البعض يعني الضرر للكل».

مجلس الضمان الصحي يزف بشرى لراغبي «تركيب المفصل»

أوضح مجلس الضمان الصحي، أنه سيتم إضافة عملية تركيب أو زراعة المفاصل في تحديثات وثيقة التأمين الموحدة المقبلة.

وذكر المجلس، عبر تويتر، ردًّا على استفسار من مواطن، أن «تبديل/زراعة المفاصل ليس من المنافع المغطاة بوثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة، وسيتم العمل على إضافتها في تحديثات الوثيقة القادمة».

وزارة العدل تُنجِز 26 ألف خدمة عبر «الموثق».. توثيق وفسخ وكالات وإفراغ رهون

نفذ الموثقون والموثقات المعتمدون من وزارة العدل، خلال شهر أكتوبر من العام الجاري، نحو 26 ألف عملية توثيقية تنوعت بين توثيق الوكالات وفسخها، وتوثيق الإفراغات العقارية، بالإضافة إلى تصحيح الصكوك العقارية وتوثيق عقود الشركات.

وبيَّنت الوزارة أن خدمة الموثق تهدف إلى أن تُسهِّل على الأفراد والمؤسسات والشركات، الاستفادة من الخدمات المقدمة عبر كتابات العدل نفسها، بإتاحتها في أي وقت ومن أي مكان بجودة عالية ووقت قصير.

بدء خدمة الختم الرقمي.. وصندوق «التنمية الزراعية» يحدِّد المميزات

أطلق صندوق التنمية الزراعية، خدمة الختم الرقمي التي تهدف إلى تقديم خدمات إلكترونية مصدقة وموثوقة للمستفيدين؛ حيث يعد الصندوق مقدمَ خدمات تصديق رقمي حكومي معتمدًا لدى المركز الوطني للتصديق الرقمي.

وذكر الصندوق (عبر موقع تويتر)، أن الختم الرقمي يهدف إلى دعم التجول الرقمي والاستغناء عن المعاملات الورقية بطريقة مبتكرة وذات موثوقية عالية، مضيفًا أن هناك أربع مميزات للختم الرقمي، هي: منع انتحال الهوية والتزوير، وسهولة التحقق من الوثيقة، وأنه معتمد قانونيًّا، وحماية الوثائق المهمة من التلف.

كتلة هوائية باردة في الشمال.. و«طقس العرب» يتوقع خريطة الأمطار

توقَّع حساب «طقس العرب» الموثق على تويتر، اليوم الخميس، أن يتأثر أقصى شمال المملكة بكتلة هوائية باردة نسبيًّا، كما تهطل زخات أمطار رعدية غزيرة أحيانًا على أجزاء من جنوب غرب المملكة، وأوضح أن الفرصة تشمل أجزاء من جازان وعسير والباحة ومرتفعات الطائف وجنوب مكة المكرمة، وتشمل بعض المناطق الساحلية، والقريات وطريف شمالًا.

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