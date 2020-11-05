السعودية اليوم / أمانة جازان تنفذ "20" جولة رقابية وترفع أكثر من "240" طنًّا من النفايات بالمُوَسَّم



الطوال 19 ربيع الأول 1442 الموافق 05 نوفمبر 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة جازان ممثلة ببلدية مركز الموَسَّم ، 20 جولة رقابية صحية بالمركز والقرى التابعة له ، على المطاعم والمحلات التجارية والأسواق بالمركز والقرى التابعة له، للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة.

وأوضح رئيس بلدية مركز الموَسَّم المهندس أحمد محمد جباري، أن الجولات أسفرت عن رفع 242 طنًّا من النفايات، وإزالة 336 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات.

كما نفذت أعمال غسل وتعقيم وتطهير لـ 83 موقعًا بالمركز والقرى التابعة له ، وتطهير وتعقيم 102 من الأليات والحاويات ، باستخدام 4600 لتر من المعقمات والمطهرات، إضافة إلى تنفيذ أعمال نظافة عامة بمشاركة 91 فردًا من الطواقم البشرية .

ودعا جباري الجميع للتعاون بما يضمن الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات، بالإبلاغ عما يلاحظ من مخالفة أو تساهل في تنفيذها بدقة واهتمام، من خلال الاتصال على هاتف البلاغات رقم 940.

// انتهى //

19:51ت م

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