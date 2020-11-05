السعودية اليوم / جامعة جازان تطلق مسابقة "الخريج الريادي"



جيزان 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واس

فتحت جامعة جازان، باب المشاركة في مسابقة "الخريج الريادي" تزامناً مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال 2020، وتستهدف الطلبة الخريجين والمتوقع تخرجهم.

وأوضح وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور نايف أزيبي، أن المسابقة التي ينظمها مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة بالشراكة مع مركز التوظيف وعلاقات الخريجين ، تهدف لتقديم أفكار الطلبة الخريجين ومشاريعهم الريادية في مختلف المجالات الواعدة، حيث سيتم توجيه وربط المشاريع الريادية الفائزة بالجهات التمويلية الداعمة.

وأتاحت الجامعة، التسجيل من خلال موقع البوابة ويستمر لغاية الخميس الموافق 19 نوفمبر الجاري في مجالات متعددة تشمل (علوم البيانات، وإنترنت الأشياء، والبلوك تشين، والأمن السبراني، والذكاء الاصطناعي، ومجال جودة الحياة (المشاريع الواعدة في العلوم الطبية والصحية) ومجال الأعمال الريادية والخدمات المساندة.

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19:46ت م

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