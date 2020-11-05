السعودية اليوم / الجزائر تسجل 642 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة



الجزائر 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واس

سجلت الجزائر 642 إصابة جديدة بفيروس

وأعلن المتحدث باسم اللجنة العلمية لرصد تفشي كوفيد-19، جمال فورار، في مؤتمر صحفي، عن تسجيل 12 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2011، فيما يتواجد 53 مريضًا بالعناية المركزة, مشيرًا إلى أن 243 شخصًا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الأشخاص المتعافين إلى 41244 حالة.

// انتهى //

19:44ت م

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الجزائر 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسسجلت الجزائر 642 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ ظهور الجائحة في البلاد شهر مارس الماضي إلى 60169 حالة.وأعلن المتحدث باسم اللجنة العلمية لرصد تفشي كوفيد-19، جمال فورار، في مؤتمر صحفي، عن تسجيل 12 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2011، فيما يتواجد 53 مريضًا بالعناية المركزة, مشيرًا إلى أن 243 شخصًا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الأشخاص المتعافين إلى 41244 حالة.// انتهى //19:44ت م0183

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