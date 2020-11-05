السعودية اليوم / طاجيكستان تسجل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



دوشانبه 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واس

سجلت طاجيكستان 39 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في طاجيكستان أنه بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء حتى الآن 10494 حالة.

// انتهى //

19:38ت م

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دوشانبه 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسسجلت طاجيكستان 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 11219 حالة.وأوضحت وزارة الصحة في طاجيكستان أنه بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء حتى الآن 10494 حالة.// انتهى //19:38ت م0180

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