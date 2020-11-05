السعودية اليوم / المغرب تمدد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر إضافي



الرباط 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت الحكومة المغربية اليوم عن تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمدة شهر إضافي، وذلك لمواجهة تفشي فيروس

وصادقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، على مشروع هذا المرسوم، الذي يعد الثامن من نوعه منذ بدء الوباء في البلاد، والذي يستمر حتى 10 ديسمبر المقبل.

وتجيز مقتضيات هذا المرسوم للسلطات الحكومية اتخاذ جميع التدابير المناسبة على الصعيد الوطني لمواجهة تداعيات الوباء، إضافة إلى تخويل الجهات صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام الصحي العام على المستوى المحلي.

// انتهى //

19:35ت م

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الرباط 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسأعلنت الحكومة المغربية اليوم عن تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمدة شهر إضافي، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا وصادقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، على مشروع هذا المرسوم، الذي يعد الثامن من نوعه منذ بدء الوباء في البلاد، والذي يستمر حتى 10 ديسمبر المقبل.وتجيز مقتضيات هذا المرسوم للسلطات الحكومية اتخاذ جميع التدابير المناسبة على الصعيد الوطني لمواجهة تداعيات الوباء، إضافة إلى تخويل الجهات صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام الصحي العام على المستوى المحلي.// انتهى //19:35ت م0178

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