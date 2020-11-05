السعودية اليوم / 9416 منشطًا نفذها فرع الأمر بالمعروف بالمدينة ضمن حملة "الصلاة نور"



المدينة المنورة 19 ربيع الأول 1442هـ الموافق 05 نوفمبر 2020م واس

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة المدينة المنورة ضمن حملة "الصلاة نور", 9416 منشطًا توعويًا ووقائيًا منذ بداية الحملة, فيما بلغ عدد الجولات التوعوية للدوريات الميدانية 7965 جولة، كما بلغ عدد اللوحات التوعوية 1292 لوحة شملت اللوحات الإلكترونية بالأماكن العامة والطرق.

كما بلغ عدد مناشط المصليات المتنقلة 23 منشطًا، أقيمت في المتنزهات والأسواق والحدائق العامة، ووزعت 136 مادة علمية من المطويات والكتيبات المعتمدة من الرئاسة.

وتأتي المناشط ضمن الخطة الميدانية والتوعوية لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالمدينة المنورة لتحقيق أهداف الحملة وتطلعات ولاة الأمر بإظهار الشعائر الإسلامية والعناية بها.

// انتهى //

19:07ت م

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