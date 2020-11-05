السعودية اليوم / انطلاق اللقاء الإثرائي الأول في مسابقة مدرستي الرقمية بالطائف



الطائف 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واس

انطلق اليوم بإدارة التعليم بمحافظة الطائف اللقاء الإثرائي الأول "لقاءات إثرائية في مسابقة مدرستي الرقمية", الذي نظمته إدارة نشاط الطالبات بالشراكة مع مركز التميز بالإدارة, بهدف تأهيل المشاركين في المسابقة لتقديم مواد نوعية تثقيفية تعليمية متنوعة تسهم في تعزيز أهمية ونجاح التعليم عن بعد وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية.

وسلط الملتقى الضوء على مهارات الإنفوجرافيك والألوان والمعلومات المستخدمة في التصميم وهيكل التصميم والمعايير الأساسية في تنفيذ الجرافيك ، وكيفية استخدام مهارات الصوت في تنفيذ العرض، إلى جانب التركيز على أهمية المحتوى الإعلامي للرسائل الإيجابية, والتحقيق والحوار والقصة الصحفية.

وقدمت مديرة إدارة نشاط الطالبات فوزية الحارثي, شكرها للمشاركين على ما قدموه من جهود مميزة تعكس تعزيز أهمية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد ونشر ثقافته.

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18:56ت م

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