السعودية اليوم / الأردن تسجل 4630 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واس

سجلت الأردن اليوم 4630 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 1590 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليًّا بينهم 323 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 40 حالة وفاة, لترتفع حالات الوفاة إلى 1069 حالة.

// انتهى //

18:30ت م

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عمّان 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسسجلت الأردن اليوم 4630 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 95864 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 1590 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليًّا بينهم 323 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 40 حالة وفاة, لترتفع حالات الوفاة إلى 1069 حالة.// انتهى //18:30ت م0162

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