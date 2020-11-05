السعودية اليوم / الجامعة العربية تؤكد اهتمامها بتنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام على المستوى الإقليمي



القاهرة 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واس

أكدت جامعة الدول العربية اهتمامها بتنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام على المستوى الإقليمي، مشددة على أنها قامت بمجهودات عدة في هذا المجال منذ إنشاء لجنة المرأة العربية عام 1971.

جاء ذلك في كلمة مديرة إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالجامعة العربية الوزير مفوض دينا دواي التي ألقتها نيابة عن الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، خلال مشاركة الجامعة العربية في الجلسة الافتتاحية للقاء رفيع المستوى عبر المنصة الإلكترونية بمناسبة الذكرى العشرين لصدور قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وذلك في إطار البرنامج الإقليمي المشترك "نحو تجديد الالتزام مع أجندة المرأة والأمن والسلام في المنطقة العربية"، بالشراكة مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأشارت الوزير مفوض دينا دواي في كلمتها إلى أن الجامعة العربية كان لها الريادة على المستوى الإقليمي في عدد من المبادرات التي تدعم تنفيذ تلك الأجندة، فقد قامت بإعداد التقرير التجميعي الأول على المستوى الإقليمي حول "التقدم المحرز في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 بعد خمسة عشر عامًا في المنطقة العربية"، والتقرير التجميعي الثاني 2016-2018.

ونوهت بإصدار الجامعة العربية "دليل إعداد الخطط الوطنية للمرأة والأمن والسلام"، وذلك احتفالًا بمرور عشرين عامًا على صدور القرار 1325، وتتويجًا لجهودها في تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء وبالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لوضع خطط عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 الذي ابتدأتها في العام 2017 وتعزم على متابعتها.

ونبهت "دواي" إلى نشوء تحد جديد وهو تفشي وباء "كوفيد–19"، حيث ارتأت الجامعة العربية أهمية مناقشة سبل التخفيف من حدة الآثار السلبية لانتشار هذا الوباء على المرأة والفتاة مع صناع القرار في الدول العربية، وقامت بعقد "الاجتماع الوزاري الاستثنائي عبر المنصة الرقمية لبحث آثار "كوفید-19" على النساء والفتيات" في يونيو الماضي، وقد خرجت بعدد من التوصيات المهمة التي كانت بمثابة خريطة طريق إرشادية لتخطي هذه الأزمة.

وتحدثت عن أحدث آليات لجنة المرأة العربية المعتمدة على أعلى مستوى في مجال المرأة والأمن والسلام، وهما آلية "لجنة الطوارئ لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة" و"الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام" التي اعتمدت في مارس الماضي، وتضم في عضويتها دبلوماسيات رفيعات المستوى من الدول العربية.

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18:28ت م

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