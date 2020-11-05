شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع كسوة الكعبة يستقبل القنصل الروسي وقنصل حج سلطنة عمان والان نبدء بالتفاصيل

زار القنصل الروسي بهاء الدين رسول وقنصل حج سلطنة عمان إبراهيم الخروصي والوفد المرافق لهما , مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة ومعرض عمارة الحرمين الشريفين ، وكان في استقبالهم وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع كسوة الكعبة والمعارض والمتاحف عبدالحميد بن سعيد المالكي .

واطلاع الوفد على مقتنيات معرض عمارة الحرمين الشريفين , و مراحل صناعة الكسوة والإمكانات التي زود بها المجمع من أجهزة حديثة وتقنيات متطورة في الحياكة والنسيج والصباغة وتم مشاهدة العرض المرئي , وما تجده صناعة كسوة الكعبة من عظيم العناية والاهتمام من القيادة الرشيدة – رعاها الله –

وفي ختام الزيارة عبروا عن إعجابهم وتقديرهم بما شاهدوه من اهتمام وعناية ورعاية , وبما يتيحه معرض عمارة الحرمين الشريفين بالمحافظة والاعتزاز بالموروث بكافة مقتنياته ومجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة من إمكانات , وما يلزم من دقة في الصناعة والتطور الكبير في خدمة الحرمين الشريفين بما يمكن الحجاج والمعتمرين والزوار من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.