محمد بن مسعود - الدمام - 05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442 06:24 PM "تحالف دعم الشرعية": اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة "تحالف دعم الشرعية": اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن" عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة. الكلمات المفتاحية ، "تحالف دعم الشرعية": اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة ،

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