محمد بن مسعود - الدمام - طالبتهم التواصل معها عبر الهاتف عند الضرورة أهابت سفارة المملكة العربية السعودية في سويسرا بجميع المواطنين المتواجدين في الاتحاد السويسري وإمارة ليختنشتاين توخي الحيطة والحذر والبقاء في مساكنهم وتجنب استخدام المواصلات العامة قدر الإمكان، والابتعاد عن أماكن التجمعات، واتباع تعليمات السلطات المحلية في البلد المضيف.

وطالبت السفارة التواصل معها عبر رقم الهاتف المعلن في البيان.

وفيما يلي نص بيان السفارة: 05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442 06:23 PM Advertisements طالبتهم التواصل معها عبر الهاتف عند الضرورة سفارة المملكة بسويسرا تدعو السعوديين للابتعاد عن أماكن التجمعات وتجنب استخدام المواصلات العامة سفارة المملكة بسويسرا تدعو السعوديين للابتعاد عن أماكن التجمعات وتجنب استخدام المواصلات العامة أهابت سفارة المملكة العربية السعودية في سويسرا بجميع المواطنين المتواجدين في الاتحاد السويسري وإمارة ليختنشتاين توخي الحيطة والحذر والبقاء في مساكنهم وتجنب استخدام المواصلات العامة قدر الإمكان، والابتعاد عن أماكن التجمعات، واتباع تعليمات السلطات المحلية في البلد المضيف.

وطالبت السفارة التواصل معها عبر رقم الهاتف المعلن في البيان.

وفيما يلي نص بيان السفارة: الكلمات المفتاحية ، سفارة المملكة بسويسرا تدعو السعوديين للابتعاد عن أماكن التجمعات وتجنب استخدام المواصلات العامة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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