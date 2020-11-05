محمد بن مسعود - الدمام - في ظل التنافس الشديد مع "بايدن" يوم الحسم دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تعليق عملية فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة الأمريكية، على خلفية تخلفه عن منافسه الديمقراطي جو بايدن.

ونشر ترامب اليوم الخميس على حسابه في "تويتر" تغريدة قصيرة مؤلفة من ثلاث كلمات فقط،: "أوقفوا فرز الأصوات!". 05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442 06:14 PM في ظل التنافس الشديد مع "بايدن" يوم الحسم Advertisements الرئيس الأمريكي: "أوقفوا فرز الأصوات!" الرئيس الأمريكي: "أوقفوا فرز الأصوات!" دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تعليق عملية فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة الأمريكية، على خلفية تخلفه عن منافسه الديمقراطي جو بايدن.

ونشر ترامب اليوم الخميس على حسابه في "تويتر" تغريدة قصيرة مؤلفة من ثلاث كلمات فقط،: "أوقفوا فرز الأصوات!". الكلمات المفتاحية ، الرئيس الأمريكي: "أوقفوا فرز الأصوات!" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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