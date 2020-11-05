السعودية | وزير الخارجية يبحث علاقات التعاون مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:18 مساءً, 5 نوفمبر 2020 م المناطق - واس تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا اليوم، من الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل.

وتم خلال الاتصال، بحث علاقات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وتبادل وجهات النظر تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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