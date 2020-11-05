شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف : تدمير طائرة "مفخخة" اطلقتها المليشيا الحوثيه باتجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت قوات التحالف المشتركة من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف : تدمير طائرة "مفخخة" اطلقتها المليشيا الحوثيه باتجاه المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.