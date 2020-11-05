شكرا لقرائتكم خبر عن سائقة ضمان تروي تجربتها لـ ”الخليج 365” : خطوة إيجابية وحلم السنين والان نبدء بالتفاصيل

• شعاع : مصدر دخل إضافي ويحسن الوضع المادي للمستفيدات

قالت "شعاع" إحدى سائقات الضمان الاجتماعي، إن مشروع تمكين سائقات الضمان يفتح أفاق كثيرة ويمثل مصدر دخل إضافي للمستفيدات وحسن الوضع المادي لهن، مضيفة :"المشروع خطوة إيجابية وحلم السنين .. وكنت أتمنى في يوم من الايام أن يتم تطبيق مشروع مثل سائقات الضمان الاجتماعي".

وأوضحت أن المشروع يتماشى مع عائدات وتقاليد المجتمع المحافظ ، وستعم الفائدة على الجميع عندما يتطور المشروع ويحدث تعاون مع وزارات أخرى مثل التعليم.