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ترامب يستبق نتيجة الانتخابات الأمريكية : أوقفوا عد الأصوات
متابعات الخليج 365 - متابعة
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطالبه بوقف حصر الأصوات في الانتخابات الأمريكية التي باتت شبه محسومة لغريمه الديمقراطي جو بايدن.
وقالت حملة ترامب إنها بصدد الإعلان عن بيان مهم هذه الليلة.
وسبق للرئيس ترامب أن طالب بوقف حصر الأصوات واللجوء إلى المحكمة العليا للفصل في بعض المخالفات التي شابت عملية التصويت في عدد من الولايات.
وحتى الآن حصل المرشح الديمقراطي جو بايدن، على 264 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي ويحتاج إلى 6 أصوات فقط لحسم السباق فيما حصل الرئيس الأمريكي على 212 صوتًا فقط.
وبحسب نظام الانتخابات الأمريكية فإن من يحصل على أغلبية الأصوات في إحدى الولايات يحصل على كل أصوات الولاية في المجمع الانتخابي.
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