 تحديث WhatsApp الجديد يساعدك في التخلص من المسيئين 

2020-11-05

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف محمود

يوفر WhatsApp طريقة رائعة للأصدقاء والعائلة وزملاء العمل والشركات للبقاء على اتصال دائم طوال اليوم، لكن يستغل البعض تطبيق المراسلة الفورية للإساءة للآخرين وإزعاجهم.

ويعد استلام محتوى غير مرغوب فيه من مستخدمي مجهولين مشكلة حقيقية تواجه مستخدمي التطبيق المملوك لـ فيس بوك، وقد تعرض العديد من الأشخاص للإساءة بالفعل من خلال WhatsApp.

وفي سبيل التخلص من هذه المشكلة، تضمن WhatsApp، مثل التطبيقات المماثلة الأخرى ومنصة الشبكات الاجتماعية، خيار الإبلاغ عن المستخدمين الذين يتسببون في المضايقات أو إرسال رسائل مسيئة أو غيرها من السلوكيات المزعجة، ويتم الآن ترقية ميزة الإبلاغ عن المسيئين لجعلها أكثر من خاصية شكلية بحيث تكون ذات فائدة فعلية.

وبحسب موقع WABetaInfo المتتبع لتغيير تحديثات وتطويرات واتساب، فقد أصبحت الميزة الحديثة جاهزة للاختبار تقريبًا، وسيحصل مستخدمو الأندرويد عليها أولًا.

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التحديث WhatsApp الجديد

والطريقة الحالية للإبلاغ عن المسيئين هي الضغط على كلمة إبلاغ من دردشة جهة الاتصال المزعجة، ولا تتم مشاركة أي معلومات، ولكن مع التحديث الأخير، فإنه عند الإبلاغ عن مستخدم يجب عليك أيضًا مشاركة الرسائل الأخيرة التي أرسلها المستخدم إليك عبر WhatsApp.

ولا تنطبق ميزة الإبلاغ ومشاركة الرسائل الجديدة على الأفراد فحسب، بل تنطبق أيضًا على الدردشات الجماعية وأولئك الذين لديهم أعمال.

والطريقة الجديدة لها فائدتان رئيسيتان، الأول هو تمكين الشركة من اتخاذ قرارات أفضل، والثاني هو تقليل عدد الأشخاص الذين يقدمون شكاوى غير مبررة حول مستخدمين آخرين.

وفي الوقت الحالي تُتاح الميزة لمستخدمي الإصدار التجريبي على نظام التشغيل أندرويد، وسيتمكن مستخدمي نظام IOS من الحصول عليها قريبًا.





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