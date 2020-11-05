محمد بن مسعود - الدمام - فرضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس، غرامة مالية على نادي التعاون، بسبب تدخين ممثليه داخل غرفة الملابس، خلال مباريات دوري أبطال آسيا 2020.

وأكد الموقع الرسمي للآسيوي أن الاتحاد قرر تغريم التعاون مبلغ 6000 دولار، بسبب قيام ممثليه بالتدخين داخل غرفة الملابس، خلال مباراتي الفريق أمام بيرسبوليس الإيراني، بتاريخ 15 و18 سبتمبر الماضي.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442 05:55 PM Advertisements بسبب التدخين في غرفة الملابس .. الاتحاد الآسيوي يعاقب التعاون بسبب التدخين في غرفة الملابس .. الاتحاد الآسيوي يعاقب التعاون فرضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس، غرامة مالية على نادي التعاون، بسبب تدخين ممثليه داخل غرفة الملابس، خلال مباريات دوري أبطال آسيا 2020.

وأكد الموقع الرسمي للآسيوي أن الاتحاد قرر تغريم التعاون مبلغ 6000 دولار، بسبب قيام ممثليه بالتدخين داخل غرفة الملابس، خلال مباراتي الفريق أمام بيرسبوليس الإيراني، بتاريخ 15 و18 سبتمبر الماضي.

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المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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