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أفادت وكالة التخطيط في بلدية إسطنبول الكبرى بأن ما لا يقل عن 45 ألف مبنى سيتضرر في حال حدوث زلزال إاوسطنبول المدمر الذي توقعه خبراء الجيولوجيا.
وأوضحت الوكالة أنه في حال وقوع الزلزال دون اتخاذ التدابير اللازمة، وكانت قوته 7.5 درجة، فإنه من المتوقع انهيار 48 ألف مبنى أو تعرضها لخسائر ضخمة، بينما ستكون الأضرار متوسطة وجسيمة في 194 ألف مبنى آخر.
ولفتت إلى أن الزلزال المتوقع حدوثه سيسفر عن غلق 30% من الطرق، وسيعرض الاقتصاد لخسائر بقيمة 120 مليار ليرة تركية.
وشددت وكالة التخطيط على ضرورة الاهتمام بتقوية وتحديث البنية التحتية للمدينة، وكذلك المباني التي قد تتعرض للضرر.
05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442 05:59 PM
سيسفر عن غلق 30% من الطرق ويعرض الاقتصاد لخسائر فادحةتركيا.. توقع زلزال قوته 7.5 درجة قد يدمر 45 ألف مبنى في إسطنبول
أفادت وكالة التخطيط في بلدية إسطنبول الكبرى بأن ما لا يقل عن 45 ألف مبنى سيتضرر في حال حدوث زلزال إاوسطنبول المدمر الذي توقعه خبراء الجيولوجيا.
وأوضحت الوكالة أنه في حال وقوع الزلزال دون اتخاذ التدابير اللازمة، وكانت قوته 7.5 درجة، فإنه من المتوقع انهيار 48 ألف مبنى أو تعرضها لخسائر ضخمة، بينما ستكون الأضرار متوسطة وجسيمة في 194 ألف مبنى آخر.
ولفتت إلى أن الزلزال المتوقع حدوثه سيسفر عن غلق 30% من الطرق، وسيعرض الاقتصاد لخسائر بقيمة 120 مليار ليرة تركية.
وشددت وكالة التخطيط على ضرورة الاهتمام بتقوية وتحديث البنية التحتية للمدينة، وكذلك المباني التي قد تتعرض للضرر.
، تركيا.. توقع زلزال قوته 7.5 درجة قد يدمر 45 ألف مبنى في إسطنبول ،
المصدر : الخليج 365
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