، مجددًا.. اليونان تحت الإغلاق لمدة 3 أسابيع ،

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أمرت اليونان اليوم (الخميس) بإغلاق جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أسابيع؛ للمساعدة في احتواء عودة ظهور حالات الإصابة بـ"كوفيد -19".ونقلت "رويترز" عن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، قوله: "لقد اخترت اتخاذ إجراءات صارمة عاجلاً وليس آجلاً".
وبموجب القيود الجديدة على مستوى البلاد التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من السبت المقبل، ستغلق شركات البيع بالتجزئة، باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات، وسيحتاج المدنيون إلى تصريح زمني للمغامرة في الهواء الطلق، وستبقى المدارس الابتدائية مفتوحة، لكن المدارس الثانوية ستغلق.
وأبلغت البلاد عن عدد أقل من الحالات في أوروبا، ويرجع ذلك إلى الإغلاق المبكر على مستوى البلاد، الذي فرضته عندما تفشى الوباء في فبراير الماضي، وبدأت في فك هذه القيود في مايو.اليونان فيروس كورونا الجديد
مجددًا.. اليونان تحت الإغلاق لمدة 3 أسابيعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-05
أمرت اليونان اليوم (الخميس) بإغلاق جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أسابيع؛ للمساعدة في احتواء عودة ظهور حالات الإصابة بـ"كوفيد -19".ونقلت "رويترز" عن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، قوله: "لقد اخترت اتخاذ إجراءات صارمة عاجلاً وليس آجلاً".
وبموجب القيود الجديدة على مستوى البلاد التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من السبت المقبل، ستغلق شركات البيع بالتجزئة، باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات، وسيحتاج المدنيون إلى تصريح زمني للمغامرة في الهواء الطلق، وستبقى المدارس الابتدائية مفتوحة، لكن المدارس الثانوية ستغلق.
وأبلغت البلاد عن عدد أقل من الحالات في أوروبا، ويرجع ذلك إلى الإغلاق المبكر على مستوى البلاد، الذي فرضته عندما تفشى الوباء في فبراير الماضي، وبدأت في فك هذه القيود في مايو.
05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
02:38 PM
يدخل حيز التنفيذ السبت
أمرت اليونان اليوم (الخميس) بإغلاق جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أسابيع؛ للمساعدة في احتواء عودة ظهور حالات الإصابة بـ"كوفيد -19".ونقلت "رويترز" عن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، قوله: "لقد اخترت اتخاذ إجراءات صارمة عاجلاً وليس آجلاً".
وبموجب القيود الجديدة على مستوى البلاد التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من السبت المقبل، ستغلق شركات البيع بالتجزئة، باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات، وسيحتاج المدنيون إلى تصريح زمني للمغامرة في الهواء الطلق، وستبقى المدارس الابتدائية مفتوحة، لكن المدارس الثانوية ستغلق.
وأبلغت البلاد عن عدد أقل من الحالات في أوروبا، ويرجع ذلك إلى الإغلاق المبكر على مستوى البلاد، الذي فرضته عندما تفشى الوباء في فبراير الماضي، وبدأت في فك هذه القيود في مايو.
، مجددًا.. اليونان تحت الإغلاق لمدة 3 أسابيع ،
المصدر : الخليج 365
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