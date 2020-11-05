، أسرار المجمع الانتخابي الأمريكي.. أسماؤهم لا تظهر وهوياتهم غير معروفة ،

محمد بن مسعود - الدمام - كيف يعمل المجمع.. وكيف يحدد الفائز؟

يوصف المجمع الانتخابي في أمريكا بأنه مجموعة من الأشخاص المنتخبين، لكن لا تظهر أسماؤهم في بطاقات الاقتراع، ولا يعرف الناخبون هوياتهم، ويجتمعون مرة واحدة كل 4 سنوات من أجل التصويت للرئيس الفائز.

ترامب: "جميل"

وفي تقرير عن المجمع الانتخابي، يقول موقع "يورو نيوز"، في ليلة 8 نوفمبر عام 2016 وبكلمة "جميل"، وصف دونالد ترامب حديث العهد في معترك السياسة فوزه المفاجئ على منافسته هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية.

لكن تفاصيل الفوز لم تكن بهذه السهولة، فوزيرة الخارجية السابقة حصلت على قرابة ثلاثة ملايين صوت أكثر مما حصل عليه ترامب، ولكن لأنه فاز بفارق ضئيل في ولايات حاسمة تخطى ترامب عتبة الـ270 صوتاً الضرورية من أصوات المجمع الانتخابي، ووصل إلى البيت الأبيض.

إذاً الفوز بالانتخابات لا يحدده عدد أصوات الشعب الأمريكي، بل تصويت المجمع الانتخابي، وهو ما يعقّد العملية، ويأتي أحياناً بالمفاجآت.

ما هو المجمع الانتخابي؟

المجمع الانتخابي هو مجموعة من الأشخاص الناخبين، يمثلون كلاً من الولايات الخمسين، ويصوتون للرئيس.

غالبيتهم مسؤولون منتخبون أو مسؤولون في أحزابهم، لكن أسماءهم لا تظهر في بطاقات الاقتراع، وهوياتهم غالباً غير معروفة للناخبين.

يلتقي أعضاء المجمع الانتخابي أو الهيئة الناخبة وعددهم الكلي 538 في عواصم ولاياتهم مرة كل أربع سنوات بعد الانتخابات الرئاسية لتحديد الفائز، فالـ538 عضواً لا يجتمعون معاً، بل يجتمع ممثلو كل ولاية في ولايتهم.

يعود هذا النظام إلى دستور 1787، الذي يحدد قواعد الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام غير المباشر في دورة واحدة.

وكان الآباء المؤسسون للولايات المتحدة يرون في ذلك تسوية بين انتخاب رئيس بالاقتراع العام المباشر وانتخابه من قبل الكونغرس، وفق نظام اعتبروه غير ديمقراطي.

ورفعت إلى الكونغرس على مرّ العقود مئات المقترحات لإجراء تعديلات أو لإلغاء الهيئة الناخبة، إلا أن أياً منها لم يمر.

كيف يُختار الرئيس؟

لكل ولاية عدد من كبار الناخبين يساوي عدد ممثليها في مجلس النواب (حسب عدد سكان الولاية) وفي مجلس الشيوخ (اثنان لكل ولاية بغض النظر عن الحجم).

لكاليفورنيا مثلاً 55 من كبار الناخبين، ولتكساس 38. أما الولايات الأقل كثافة سكانية مثل ألاسكا وديلاوير وفيرمونت ووايومينغ فلكل منها ثلاثة ناخبين كبار.

ويمنح الدستور الولايات حرية أن تقرر آلية اختيار كبار الناخبين. في كل الولايات باستثناء نبراسكا وماين، المرشح الذي يفوز بغالبية الأصوات يحصل على أصوات جميع كبار الناخبين.

يتعين على المرشح الرئاسي أن يحصل على الغالبية المطلقة من أصوات الهيئة، أي 270 من 538 صوتاً، للفوز.

مؤسسة مثيرة للجدل

في نوفمبر 2016 فاز ترامب بـ306 من أصوات كبار الناخبين. ووقع ملايين الأمريكيين الساخطين على عريضة تدعو كبار الناخبين الجمهوريين إلى قطع الطريق عليه.

لكن المساعي باءت بالفشل في غالبيتها؛ لأن عضوين فقط في ولاية تكساس التزما بالدعوة ولم يمنحا صوتيهما لترامب، ما ترك له 304 صوت فقط.

وندد الجمهوريون بالخطوة بوصفها محاولة بائسة من نشطاء رفضوا الإقرار بالهزيمة.

5 رؤساء سابقون

والوضع الاستثنائي في 2016 المتمثل بخسارة الاقتراع الشعبي، ورغم ذلك الفوز بالانتخابات، لم يكن غير مسبوق. فخمسة رؤساء سابقين وصلوا إلى البيت الأبيض بهذه الطريقة.

وكان أولهم جون كوينسي أدامز عام 1824 أمام أندرو جاكسون. وقبل فترة غير بعيدة شهدت انتخابات 2000 التباساً كبيراً بين جورج دبليو بوش والديمقراطي آل غور.

وكان "غور" فاز بفارق 500 ألف صوت عن "بوش" على المستوى الوطني، لكن عندما فاز "بوش" بأصوات فلوريدا ارتفع مجموع أصوات الهيئة الناخبة إلى 271 ما حسم الرئاسة لصالحه.

عملية تصويت حقيقية أم مجرد إجراء شكلي؟

لا شيء في الدستور الأمريكي يرغم كبار الناخبين أعضاء المجمع على التصويت باتجاه أو بآخر. وإذا كانت بعض الولايات ترغمهم على احترام نتائج التصويت الشعبي وامتنعوا عن ذلك، يمكن معاقبة "غير النزيهين" بغرامة.

لكن في 2020 قضت المحكمة العليا أنه بإمكان الولايات معاقبة كبار الناخبين الذين يمتنعون عن التصويت، بوضع قوانين ترغمهم على الاقتراع بحسب نتيجة التصويت الشعبي في تلك الولاية.

بين 1796 و2016، أعطى 180 من المجمع الانتخابي أصواتهم إلى المرشح الرئاسي الخاسر للانتخابات في التصويت الشعبي لولاياتهم، لكن أصوات هؤلاء لم تؤثر أبداً على النتيجة النهائية لهوية الرئيس المقبل؛ لأنه تحدث بواقع صوتين أو ثلاثة أو غيرها كل مرة.

موعد اجتماع الهيئة الناخبة

يجتمع أعضاء المجمع الانتخابي في ولاياتهم يوم 14 ديسمبر لاختيار الرئيس ونائب الرئيس، وذلك التاريخ حدده القانون الأمريكي الذي ينص على أن "يجتمعوا ويدلوا بأصواتهم في أول يوم اثنين بعد ثاني يوم أربعاء في ديسمبر".أمريكا المجمع الانتخابي