، وزير الخارجية يبحث التعاون مع ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي ،

محمد بن مسعود - الدمام - تبادلا وجهات النظر تجاه التطورات في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل.

وتضمن الاتصال، بحث علاقات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وتبادل وجهات النظر تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.