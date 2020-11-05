شاهد.. مواطنون شُبان يُفاجئون بقرشٍ ضخم يأكل صيدهم

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): رصد مقطع فيديو مواطنون شُبان يصطادون سمكة قرش كبيرة، ولكن ظهرت فجأة سمكة أكبر وأكلت صيدهم. رصد مقطع فيديو مواطنون شُبان يصطادون سمكة قرش كبيرة، ولكن ظهرت فجأة سمكة أكبر وأكلت صيدهم. وبدا في المقطع الشبان يضحكون عندما أكلت سمكة قرش ضخمة القرش الذي اصطادوه، حيث حظي بتفاعل لافت عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأثار المقطع تداولا وانتشارا واسعا بمواقع السوشيال ميديا، حيث أثيرت تساؤلات عديدة من قبل متداولي المقطع وجاءت كالتالي:" ‏‎المفروض معاهم رمح أو مشبك كبير عشان يصيدون الثاني ".

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