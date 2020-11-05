شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للملك فيصل بن عبدالعزيز خلال استقباله "ريتشارد نيكسون" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أظهرت صورة نادرة، الملك فيصل بن عبدالعزيز، رحمه الله، خلال استقباله الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون في جدة عام 1394هـ (1974م).
وظهر في الصورة التي نشرته درة الملك عبدالعزيز، الأمير مساعد بن عبدالرحمن " وزير المالية آنذاك "، والأمير سلطان بن عبدالعزيز " وزير الدفاع والطيران والمفتش العام آنذاك ".
كما تواجد في الصورة، الملك فهد بن عبدالعزيز " النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والملك عبدالله بن عبدالعزيز " رئيس الحرس الوطني آنذاك " والملك خالد بن عبدالعزيز " ولي العهد آنذاك".
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