شكرا لمتابعة خبر عن الضمان الصحي يضيف عملية زراعة المفاصل لوثيقة التأمين الموحدة المقبلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد مجلس الضمان الصحي أن تحديثات وثيقة التأمين الموحدة المقبلة ستتضمن إضافة عملية تبديل أو زراعة المفاصل. أكد مجلس الضمان الصحي أن تحديثات وثيقة التأمين الموحدة المقبلة ستتضمن إضافة عملية تبديل أو زراعة المفاصل. وأوضح المجلس أن وثيقة الضمان الصحي الحالية لا تدخل فيها عمليات تبديل أو زراعة المفاصل. وأضاف المجلس أن الوثقية المقبلة ستتضمن إضافة هذا النوع من العمليات.

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