"مدني الطائف" يحذر المدارس من حرائق بسبب الكتب المرتجعة

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): وجه الدفاع المدني بمحافظة الطائف تحذير هام لجميع المدارس من تراكم الكتب المرتجعة وتخزينها وكذلك وجود النفايات . وجه الدفاع المدني بمحافظة الطائف تحذير هام لجميع المدارس من تراكم الكتب المرتجعة وتخزينها وكذلك وجود النفايات . وأكد الدفاع المدني أن مثل هذه المواد تساعد على الإشتعال في حال حدوث حريق بسيط – لا قدر الله - . وطالب الدفاع المدني بإزالة جميع النفايات والتخلص من المخزون بالإجراءات السليمة لبقاء المدارس خاوية ، وذلك بعد رصد ارتفاع المخزون وتمديدات كهربائية عشوائية عند بعض مدارس الطائف ، وفقاً لـ " عكاظ " .

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