الشيخ المصلح يوضح حكم العجز عن قضاء صيام رمضان "فيديو"

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة القصيم ، حكم العجز عن قضاء صيام رمضان . أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة القصيم ، حكم العجز عن قضاء صيام رمضان . وقد تلقى الشيخ المصلح استفسار حول كيفية قضاء شخص كان يعاني من مرض صيام شهري رمضان . وقال الشيخ المصلح يقوم الشخص بتقسيم صيام الشهرين علي مايستقبل من الزمان حسب طاقته وقدرته . واستشهد المصلح بالآية الكريمة: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ".

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