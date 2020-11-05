معتمر أندونيسي يوثق لحظة وصوله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): وثق معتمر أندونيسي لحظة وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي. وثق معتمر أندونيسي لحظة وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي. والتقطت عدسات المطار المعتمر عندما كان يلتقط صورة تذكارية لنفسه أمام حوض الأسماك الشهير في الصالة 1. وظهر في الصورة المعتمر وهو يحمل في يده شئ من أغراضه، بينما يحمل في اليد الأخرى الهاتف الذى استخدمه في التصوير.

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