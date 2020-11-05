"الأرصاد" تنبه بأمطار رعدية على عدة مناطق غداً وحتى الإثنين

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الخميس بأمطار رعدية على بعض المناطق غدًا الجمعة وحتى يوم الإثنين . نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الخميس بأمطار رعدية على بعض المناطق غدًا الجمعة وحتى يوم الإثنين . وتوقعت "الأرصاد " هطول الأمطار على مكة المكرمة ، والباحة ، وعسير ، وجازان ، والمدينة المنورة ، وحائل ، وتبوك ، والحدود الشمالية ، والجوف، والقصيم ، والشرقية ، غزيرة ومتوسطة على اختلاف المناطق وفقاً للجدول المرفق .

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