شكرا لمتابعة خبر عن نصائح مهمة من "استشاري" للطلاب لتجنب مخاطر الأجهزة الذكية على العين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

يعاني الكثير من الطلاب من مشاكل في النظر، نتيجة الارهاق والتعرض للمؤثرات المختلفة على مدار اليوم .

قال الدكتور وسيم عبدالاله استشاري طب العيون تخصص جراحات القرنية وتصحيح النظر ، تعتبر العين عضو حساس في جسم الإنسان ، من الضروري راحتها من الأجهزة الذكية والكمبيوتر خاصة للطلاب

ونصح الاستشاري الطلاب بالتحرك من أماكنهم لأن التركيز لفترة طويلة أمام الأجهزة يسبب جفاف العين، واستخدام قطرات ترطيب للعين، مشيرا إلى مراجعة الطبيب المتخصص وارتداء نظارة في حال الشعور بضعف النظر.

وعن معايير اختيار النظارات قال عبدالاله : لابد أن تصنع النظارة في مركز متخصص، وقياساتها تكون سليمة والرؤية ملائمة",مشيرا إلى أهمية النظارات الشمسية المزودة بفلتر من الأشعة الفوق بنفسجية خاصة في فصل الصيف.