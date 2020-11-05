بالفيديو.. شرطة بقعاء تطبق البروتوكولات الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا

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الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى): نفذت شرطة محافظة بقعاء جولات ميدانية للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا . نفذت شرطة محافظة بقعاء جولات ميدانية للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا . وأظهر مقطع فيديو كشفت عنه وزارة الداخلية ، بعض الجولات لرصد مخالفات منها عدم إرتداء الكمامات الطبية أو القماشية أو عدم تغطية الأنف ، وذلك للتأكيد على أهمية المرحلة الحالية لتجاوز خطر العدوى .

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