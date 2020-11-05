تفاصيل قصة متحرش التيك توك في السعودية - شاهد

تصدر وسم متحرش التيك توك محركات البحث الشهيرة ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية في المملكة العربية السعودية، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر تحرش شاب بفتاة في أحد شوارع العاصمة الرياض.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن السلطات في المملكة تجري تحقيقات للقبض على الاشخاص الذين تعرضوا للفتاة، لمنع تكرار مثل ذلك الحادث الذي يتنافى مع قيم وعادات المجتمع السعودي.

وقال الناشط عمار بن جدي الشمري:" كل يوم نشوف تاق متحرش او #متحرشه اتمنى ترجع هيبه هيئة الامر بالمعرف والنهي عن المنكر عشان تربي الناس المنحطه اتمنى انشوفهم ينظفون الزباله الي كل مالها تتزايد في وطنا قلب أخضر".

وأضاف ناشط أخر:" تذكير للفئة التي تقدم الهاتف او ايباد جديد كهدية لابناءهم اما لارضاء الابن او لالهاءه وايقاف ازعاجه ، لا تنسى أنك وضعت قنبلة موقوتة بيد ابنك ستنفجر يوما في وجهك ،ابعدوا ابناءكم عن الهلاك".

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ويذكر أنه ووفقا لنظام مكافحة جريمة التحرش في السعودية الذي يعرّف هذا الفعل بأن المقصود بهذا الفعل هو "كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة".

ويعرف تيك توك أيضا باسم دوين Douyin هي شبكة اجتماعية صينية لمقاطع الفيديو الموسيقية، انطلقت في أيلول/سبتمبر 2016 بواسطة مؤسسها تشانغ يي مين.[4] تعتبر شبكة تيك توك اليوم منصة رائدة في مقاطع الفيديو القصيرة في آسيا، إذ شهد تطبيقها للهواتف المحمولة أسرع نمو في العالم وأيضاً صارت المنصة الاجتماعية الأكبر للموسيقى والفيديو على الصعيد العالمي.