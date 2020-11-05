مع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتقريرها لطقس الغد الجمعة، استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق «حائل، الحدود الشمالية، مكة المكرمة»، تشمل السواحل منها ومرتفعات «جازان، عسير، الباحة»، مع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق «الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك»، والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية
كما توقعت الهيئة، أن يشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر ويصل إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.
ووفق تقرير الهيئة، يشهد الخليج العربي، رياحا سطحية جنوبية غربية الى جنوبية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة غد الجمعة في المملكة:
اقرأ أيضًا:
كتلة هوائية باردة في الشمال.. و«طقس العرب» يتوقع خريطة الأمطار
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد عن طقس الجمعة: استمرار هطول الأمطار الرعدية على 6 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.