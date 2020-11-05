الأرصاد عن طقس الجمعة: استمرار هطول الأمطار الرعدية على 6 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتقريرها لطقس الغد الجمعة، استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق «حائل، الحدود الشمالية، مكة المكرمة»، تشمل السواحل منها ومرتفعات «جازان، عسير، الباحة»، مع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق «الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك»، والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية

كما توقعت الهيئة، أن يشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر ويصل إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

Advertisements

ووفق تقرير الهيئة، يشهد الخليج العربي، رياحا سطحية جنوبية غربية الى جنوبية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة غد الجمعة في المملكة:

اقرأ أيضًا:

كتلة هوائية باردة في الشمال.. و«طقس العرب» يتوقع خريطة الأمطار