الصحة تعلن خريطة إصابات كورونا الجديدة.. والرياض ومكة تتصدران

خلال الـ24 ساعة الماضية
كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسجلت الرياض 67 حالة، ومكة المكرمة 51، والمدينة المنورة 50، وجدة 28، وخميس مشيط 25، وينبع 23، وحائل 18.
وسجلت الدمام 13، والهفوف 11، والعقيق 10 والظهران 9 وسجلت العيص وقرية العليا 8 حالات لكل منهما، وسجلت بريدة وتبوك 7 حالات لكل منهما، وعنيزة 6، وسجلت المبرز وخيبر وبارق والخبر ورفائع الجمش 5 حالات لكل منها، وسجلت الجبيل والكامل ورفحاء 4 حالات لكل منها، وسجلت البكيرية والطائف ورجال ألمع والخفجي ونجران وحوطة بني تميم ووادي الدواسر 3 حالات لكل منها.
كما سجلت العلا، ورياض الخبراء والقريات وأبها والنماص وبللسمر وسراة عبيدة وأحد رفيدة وترج وجازان وخباش والخرج وعرعر والدوادمي والمجمعة حالتين في كل منها، فيما سجلت مهد الذهب والأسياح والدرب والمذنب وعيون الجواء والموية والقطيف، والحريق والمزاحمية والقويعية والزلفى وضرماء حالة واحدة فقط في كل منها.
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