«وصول».. طريقة استفادة الموظفات السعوديات من البرنامج

حدد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، آلية الاستفادة من برنامج وصول للموظفات السعوديات بالقطاع الخاص.

وكتب صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، على حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق بموقع "تويتر"، "برنامج #وصول بآليته الجديدة يغطي جميع مناطق #المملكة، لنقل الموظفة السعودية في القطاع الخاص، ونقدم من خلاله دعمًا ماليا لتغطية 80% من تكاليف الرحلة الواحدة من وإلى مقر العمل للاطلاع على الآلية والاستفادة من البرنامج عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

آلية الاستفادة من الدعم

وأوضحت منصة برنامج "وصول"، آلية الاستفادة من دعم البرنامج للموظفات السعوديات العاملات بالقطاع الخاص، وفقًا للتالي:

- يتم الدعم بخصم بنسبة 80% من تكلفة كل رحلة بحد أقصى 1,100 ريال شهرياً للمستفيدة براتب اقل من أو يساوي 6000 شهريا ,و 800 ريال بحد أقصى شهرياً للمستفيدة براتب 6001-8000 ريال شهريا.

- يتم تجديد دورة المستفيدة مع بداية كل شهر ميلادي.

- مدة دعم البرنامج (24 شهراً) يتم احتسابها من تاريخ أول رحلة.

وأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، إلى أن برنامج نقل المرأة العاملة "وصول" يهدف إلى تمكين المرأة من العمل في القطاع الخاص ورفع مشاركتها في سوق العمل عن طريق مساعدة الموظفة في تخطي صعوبات المواصلات من وإلى مكان العمل و ذلك في سبيل دعم استقرارها الوظيفي.

وأشار برماج نقل المرأة العاملة "وصول"، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إلى أن البرنامج يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية بالشراكة مع مزودي خدمة توجيه سيارات الأجرة لدعم المرأة العاملة للتنقل بين المنزل والعمل لتمكينها من العمل في القطاع الخاص وزيادة استقرارها الوظيفي.

خطوات التسجيل في برنامج "وصول"

وحددت منصة برنامج "وصول"، طريقة وآلية التسجيل في برنامج نقل المرأة العاملة وذلك بإتباع الخطوات التالية:

- ادخلي إلى بوابة «وصول» عبر الرابط التالي (اضغط هنا)

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- اضغط على زر (انضمي الآن)،

- سيتم تحويل المسجلة إلى البوابة الوطنية للعمل «طاقات».

- قومي بإنشاء حساب أو تسجيل الدخول إلى البوابة.

- قومي التقديم من خلال الضغط على برنامج «وصول» من قائمة «برامجنا».

- في حال كانت المتقدمة غير مؤهلة للبرنامج ستظهر لها أسباب عدم الأهلية.

- في حال كانت المتقدمة مؤهلة ستظهر لها صفحة تحديد موقعي المنزل والعمل على الخريطة ليتم مشاركتها مع مقدمي الخدمة.

- تقوم المتقدمة بتحديد موقعي العمل والمنزل على الخريطة

- اضغطي بالموافقة على الشروط والأحكام

- انقري على «التسجيل في البرنامج»

- سيتم إرسال رابط تفعيل الخدمة إلى نفس عنوان البريد الالكتروني المسجل في "طاقات" ليتم تفعيل باقة الدعم في تطبيقات مزودي الخدمة (أوبر و كريم).

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