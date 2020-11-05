«متحدث الصحة» يكشف آلية التصدي للموجة الثانية لفيروس كورونا

شدد على ضرورة التقيُّد بالإجراءات الاحترازية..
شدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية، لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.
وقال العبدالعالي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «المرحلة الحالية مهمة جداً؛ لكي لا تتكون موجة ثانية للفيروس بعون الله، وذلك بالتقيد والالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية»، مضيفًا: «التزامنا جميعًا يعني سلامتنا جميعًا، واستهتار البعض يعني الضرر للكل».
وتابع: «لاحظنا ارتفاع الإصابات بعدد من دول العالم، ويأتي ذلك بعد عدم تقيد أفراد المجتمع في تلك البلاد بالإجراءات الاحترازية وبالأخص فئة الشباب والاستهتار بالإجراءات الوقائية»، مشيرًا إلى أن التقيد بالاحترازات الوقائية هي السبيل الوحيد للعودة إلى حياة آمنة وطبيعية.
وأشاد العبدالعالي بالمجتمع السعودي في التقيد بالإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن ذلك كان سبب رئيسي في انخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا في المملكة.
وطالب متحدث الصحة بارتداء الكمامات في جميع الأماكن بالإضافة إلى المحافظة على غسل اليدين باستمرار وعدم المصافحة، وترك مسافة آمنة ما بين الآخرين، مشيرًا إلى ضرورة التقيد بالعدد الأدنى أو الممكن في الأماكن التي نذهب إليها، والحرص على تهوية الأماكن بشكل جيد.
وطالب متحدث الصحة بأن في حالة وجود أماكن غير ملتزمة بالإجراءات الوقائية، يجب التبليغ على رقم 940، أو الاتصال على رقم 999 الخاص بوزارة الداخلية وذلك في الأماكن العامة أو المنازل، مشيرًا إلى أنه في حالة وجود مخالفات في المنشآت الصحية يجب التبليغ على رقم 937 الخاص بوزارة الصحة.
المرحلة الحالية مهمة جداً؛ لكي لا تتكون موجة ثانية للفيروس بعون الله، وذلك بالتقيد والالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية.— المتحدث الرسمي لوزارة الصحة (@spokesman_moh) November 5, 2020
التزامنا جميعًا يعني سلامتنا جميعًا، واستهتار البعض يعني الضرر للكل. pic.twitter.com/bIWsaPJwK5
المرحلة الحالية مهمة جداً؛ لكي لا تتكون موجة ثانية للفيروس بعون الله، وذلك بالتقيد والالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية.
التزامنا جميعًا يعني سلامتنا جميعًا، واستهتار البعض يعني الضرر للكل. pic.twitter.com/bIWsaPJwK5
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