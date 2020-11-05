«الأمن العام» يوجه نصيحتين بعد الحصول على تصريح العمرة

وجَّه الأمن نصائح مهمة للمواطنين والمقيمين بعد حصولهم على تصريح العمرة، من خلال تطبيق اعتمرنا؛ وذلك ليتم السماح بدخول العاصمة المقدسة.

وقال الحساب الرسمي للأمن العام، عبر موقع «تويتر»: «أخي المواطن.. أخي المقيم.. عند حصولك على تصريح للعمرة أو الصلاة في المسجد الحرام، احرص على التقيد بالموعد المحدد في التصريح، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية».

وأضاف أن ذلك «ليتم السماح لك بدخول العاصمة المقدسة من خلال مراكز الضبط الأمني التابعة للقوات الخاصة لأمن الطرق».

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