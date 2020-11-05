بالفيديو.. وزارة الصحة تحدد 4 خطوات لاستلام نتيجة فحص كورونا بسهولة

حددت وزارة الصحة 4 خطوات لاستلام نتيجة فحص كورونا بكل يسر وسهولة، موضحةً أنها تتمثل في (تحميل تطبيق صحتي، وحجز موعد، ثم التوجه للموعد حسب الوقت والمكان المحدد، وأخيرًا استلام نتيجة الفحص).

وقالت الوزارة، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: «(٤) خطوات لاستلام نتيجة فحص كورونا بكل يسر وسهولة: (حمِّل تطبيق صحتي – احجز موعدًا – توجه للموعد – استلم نتيجتك)».

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الصحة الفترة اللازمة للتبرع بالدم بعد التعافي من فيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى ضرورة استيفاء شروط التبرع.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة (عبر موقع تويتر)؛ ردًّا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «يمكن التبرع بالدم بعد التعافي من فيروس كورونا، بشرط مضي أكثر من ١٤ يومًا على التعافي واستيفاء شروط التبرع».

وفي سياق متصل، وجهت وزارة الصحة عددًا من النصائح والتوجيهات الضرورية اللازمة للوقاية من الإصابة للأمراض المعدية والموسمية، في مقدمتها فيروس كورونا المستجد «COVID-19»، والإنفلونزا الموسمية.

وشاركت وزارة الصحة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق بموقع تويتر، عددًا من التغريدات التي تضمن نصائح مهمة؛ وذلك في إطار حملتها المستمرة «عِش بصحة».

نصائح مهمة للمتعافين من كورونا

وشددت وزارة الصحة على أهمية التزام المتعافين من المصابين بفيروس كورونا المستجد بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة حتى بعد التعافي؛ لضمان سلامتهم، وسلامة مَن حولهم من الأقارب والأصدقاء. وتتمثل هذه الإجراءات في:

– غسل اليدين وتعقيمها.

– عدم المصافحة.

– الالتزام بارتداء الكمامة.

– ترك مسافة آمنة.

وكتبت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابها بتويتر: «احرص على الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى بعد التعافي؛ لسلامتك وسلامة مَن حولك».

الإنفلونزا الموسمية

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وفي إطار حملة «عش بصحة»، نبهت وزارة الصحة على الممارسات المهمة التي تفصل بين العدوى والوقاية من الإصابة بفيروس الإنفلونزا الموسمية. وتتمثل طرق الوقاية في:

– أخذ لقاح الإنفلونزا.

– غسل اليدين جيدًا.

– تجنَّب لمس العين أو الفم مباشرة.

– تجنَّب الأماكن المزدحمة.

– الحرص على نظافة المكان.

– استخدام المناديل عند العطس أو السعال.

وجدَّدت وزارة الصحة دعوتها إلى التطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية، مؤكدةً أنه «آمن» تمامًا، مشيرةً إلى أهميته لكبار السن.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت أمس الأربعاء، عن تسجيل 426 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد–19) في المملكة.

وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 348936، فيما يبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 335594.

وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 5471 حالة، فقد تم تسجيل 15 حالة وفاة، و441 حالة تعافٍ.

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